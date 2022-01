Santos vence a segunda na Copinha e se classifica para a próxima fase

Time da Baixada fez 3 a 0 no Rondoniense pelo Grupo 8; último jogo da primeira fase será no domingo contra a Ferroviária

Divulgação Rwan e Weslley Patati deram show na vitória do Santos



Os Meninos da Vila estão classificados para a próxima fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Na noite desta quinta-feira, 6, o Santos enfrentou o Rondoniense pelo Grupo 8 na Fonte Luminosa, em Araraquara, e venceu por 3 a 0. Os gols saíram apenas no segundo tempo. Aos 22 minutos, Weslley Patati driblou a defesa adversária e tocou de cobertura para Rwan completar para as redes e abrir o placar. Aos 36 foi a vez de Rwan cruzar para Patati deixar o dele e ampliar. Dois minutos depois, Patati fez um golaço e fez o terceiro do time da Baixada. As duas vitórias colocam o Peixe em primeiro na chave, empatado em pontos com a Ferroviária. Na terceira e última rodada, o Santos encara a Ferroviária no domingo, dia 9, às 19h (horário de Brasília).