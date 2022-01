Por ‘extracampo’, São Paulo desiste da contratação de Douglas Costa

Atitudes do jogador enquanto estava no Grêmio não agradaram a diretoria do Tricolor Paulista

VICTOR LANNES/MYPHOTO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Douglas Costa estava no radar da equipe paulista para a temporada 2022



Chegou ao fim nesta quinta-feira, 6, as negociações do São Paulo para a contratação do atacante Douglas Costa, que está no Grêmio. Segundo o jornalista da Jovem Pan, Giovanni Chacon, setorista do Tricolor Paulista, a desistência se deu pelo comportamento do jogador extracampo. “Internamente no São Paulo avaliam o atleta positivamente, mas as atitudes extracampo não agradam a direção do Morumbi”, disse nas redes sociais. Douglas causou polêmica na reta final do Brasileirão quando foi a festas e chegou a marcar um casamento no Rio de Janeiro, mas foi impedido pelo clube de ir. O Grêmio brigava para fugir do rebaixamento no momento. Sobre outro possível reforço, Chacon afirmou que é algo mais ‘viável’. “Quanto a Patrick [Internacional], num bate papo leve hoje no Morumbi, já falavam do atleta como se fosse do clube, de como poderia dar uma injeção de ânimo no time. Sem negatividade quanto a contratação dele. ‘Falta só assinar'”. O Tricolor Paulista se reapresenta na segunda-feira, dia 10, para iniciar os trabalhos da temporada 2022.