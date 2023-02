Brasileiros brilham, Manchester United vira contra o Barcelona e está nas oitavas da Liga Europa

Lewandowski colocou o Barça na frente, mas Fred e Antony marcaram e deram a classificação aos Red Devils

Fred e Antony marcaram os gols da vitória do United



Em mais um jogo de alto nível, o Manchester United venceu o Barcelona por 2 a 1 (4 a 3 no agregado), de virada, e está nas oitavas de final da Liga Europa. O time inglês conhecerá seu adversário no sorteio desta sexta-feira, 24. No Old Trafford, Fred, Casemiro e Antony foram destaques. O United começou em cima, mas quem abriu o placar foi o Barcelona. Aos 18 minutos, Bruno Fernandes cometeu pênalti em Balde. Lewandowski foi para a cobrança e converteu – De Gea chegou a tocar na bola, mas ela bateu na trave e entrou. O United sentiu o gol e caiu de produção em seguida, mas as coisas mudaram no intervalo. Logo no primeiro minuto do segundo tempo, Bruno deu passe para Fred, que colocou na frente e bateu no cantinho de Ter Stegen, empatando o jogo. A partida melhorou. De Gea apareceu para defender uma cabeçada de Koundé e aos 17, Antony recebeu sozinho na esquerda, chutou cruzado e virou o placar. O brasileiro entrou no segundo tempo e mudou a dinâmica dos Red Devils. O Barça ainda tentou e Varane salvou em cima da linha o possível gol do empate, nos acréscimos.