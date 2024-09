Santos vence Operário-PR na Vila Belmiro e assume a liderança da Série B

Giuliano marcou o gol da vitória do Peixe, que está invicto há oito jogos; criticado, o técnico Fábio Carille não concedeu entrevista coletiva

JOTA ERRE/AGÊNCIA O DIA/ESTADÃO CONTEÚDO O meia Giuliano comemora após marcar de cabeça na Vila Belmiro



O Santos conquistou uma vitória importante ao derrotar o Operário-PR por 1 a 0, em partida realizada na Vila Belmiro, válida pela 29ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O único gol da partida foi marcado por Giuliano, que havia iniciado a jogada que resultou na sua finalização de cabeça. Com esse resultado, o Peixe se mantém invicto há oito jogos e assume a liderança da competição, acumulando 53 pontos. Para continuar no topo, terá que secar o Novorizontino, que recebe a Ponte Preta nesta segunda-feira (30), às 21h.

O confronto foi bastante equilibrado, com o Santos mostrando um bom controle após abrir o placar. Apesar de algumas chances criadas, a equipe não conseguiu ampliar a vantagem. O Operário, por sua vez, tentou reagir, mas teve dificuldades em finalizar com precisão, o que impediu uma resposta efetiva ao gol adversário. Na próxima rodada, o time praiano terá um desafio contra o Goiás, enquanto a equipe paranaense enfrentará a Chapecoense. A partida na Vila contou com a presença de 9.938 torcedores, que vibraram com a atuação santista. Após a partida, o criticado Fábio Carille não concedeu entrevista coletiva.

