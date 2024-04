Santos vence Paysandu por 2 a 0 na estreia da Série B

Pedrinho marcou primeiro gol do time da vila e participou do segundo

MAURÍCIO DE SOUZA/DIÁRIO DO LITORAL/ESTADÃO CONTEÚDO Comemoração do gol de Pedrinho na partida entre Santos e Paysandu, realizada na Vila Belmiro, na Baixada Santista, válida pelo Campeonato Brasileiro da Série B



O Santos começou bem a sua jornada na Série B. Venceu o Paysandu por 2 a 0 neste sábado (20) jogando em casa e sem torcida. Mas, apesar da vitória, o time paulista deixou a desejar no primeiro tempo. Diferente do que se viu do Santos no Campeonato Paulista, o time da Vila estreou na Série B com um desempenho bem abaixo do esperado e levando pressão do Paysandu, que deixou a Série C no ano passado após cinco anos. O time da vila só conseguiu o resultada na etapa final, após a entrada de Pedrinho, que foi essencial para deixar o time ofensivo e conseguir os dois gols que garantiram a vitória. O time de Carille volta a jogar na sexta-feira (26) contra o Avaí.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Jogando sem torcida, devido à punição de três jogos que o time está sofrendo pela confusão causada no último jogo da Série A de 2023, a equipe foi pressionado pelo Paysandu no primeiro tempo e não conseguia passar do meio do campo. Até os 30 minutos o Santos só tinha finalizado uma vez, contra cinco finalizações do time do Pará. Para sorte dos santistas, os paraenses produziam, mas não eram decisivos em suas finalizações, o que manteve a partida empata.

Na volta para o segundo tempo, o Santos deu uma melhorada e teve uma chance aos 6 minutos em um chute de Chermont, mas parou nas mãos do goleiro. O Paysandu, por sua vez, manteve o mesmo desempenho que apresentou no primeiro tempo e tentava chegar ao gol adversário de forma mais definitiva para sair da partida com vitória. Com a entrada de Pedrinho, o Santos ficou mais ofensivo e foi para cima do Paysandu.

Em uma jogada aos 23 minutos, ele driblou três marcadores dentro da área e marcou o gol do Santos, deixando o time da casa com a vantagem no jogo. Pedrinho ainda participou do segundo gol do time da Vila. No final do tempo normal, ele acertou um chute do gol que o goleiro conseguiu salvar, mas, no rebote, Guilherme estava na área e empurrou a bola para o fundo do gol, garantindo a vitória dos santistas em sua estreia na Série B.