Com um a menos, Santos vence o Libertad por 2 a 1 pela Copa Sul-Americana

Carlos Sánchez e Marcos Guilherme marcaram os gols da vitória santista; Bocanegra diminuiu

Reprodução/ Twitter @SantosFC Carlos Sánchez marcou o primeiro gol da partida



Na noite desta quinta-feira, 12, o Santos recebeu o Libertad no primeiro jogo das quartas de final da Copa Sul-Americana, e sofreu para vencer por 2 a 1. A partida foi bem disputada na Vila Belmiro, tendo o ataque santista e a zaga trabalhando nos primeiros minutos. Aos 38 minutos, o VAR foi acionado para analisar um possível pênalti para a equipe da casa. O árbitro marcou a penalidade ao ver bola na mão de defensor do Libertad. Carlos Sanchéz foi para a cobrança e abriu o placar. No segundo tempo, aos 11 minutos, Kaiky foi expulso. Dois minutos depois, o Libertad conseguiu o empate com Daniel Bocanegra. Apesar de ter um a menos, o Santos continuou no ataque e nos acréscimos, Lucas Braga cruzou rasteiro e Marcos Guilherme desvia para o fundo das redes. A Conmebol, no entanto, deu o gol contra para Barboza. O resultado deixa o Santos em vantagem para a próxima partida, na quinta-feira, dia 19, às 21h30 (horário de Brasília).