Santos volta a vencer o Cianorte e avança na Copa do Brasil

Gol do recém-chegado Marcos Guilherme deu a vitória ao Peixão, que já tinha vencido a partida de ida por 2 a 0

Reprodução/ Twitter @SantosFC Marcos Guilherme marcou o primeiro gol com a camisa do Santos



O Santos fez a lição de casa e venceu o Cianorte na tarde desta terça-feira, 8, na Vila Belmiro. O jogo válido pela terceira rodada da Copa do Brasil terminou em 1 a 0 para os donos da casa, com gol de Marcos Guilherme. O time de Fernando Diniz se mostrou melhor durante toda a partida e foi pouco ameaçado. Logo aos 25 minutos balançou as redes em um golaço do camisa 23, chutando de fora da área e mandando na gaveta. No segundo tempo, John precisou trabalhar um pouquinho em chutes de Buba e Léo Porto. Um lance de perigo aos 17 minutos quase ampliou o placar para os santistas quando Kaio Jorge driblou o goleiro e perdeu o ângulo, passando para Marinho. A bola chegou a Jean Mota, que arriscou, mas o goleiro adversário defendeu.

O primeiro gol do Marcos Guilherme pelo Peixe foi uma LINDEZA! #SANxCIA ⚽️🦉 pic.twitter.com/y2iCcIPgxv — Santos Futebol Clube (@SantosFC) June 8, 2021

O Santos continuou ameaçando até o fim da partida. Aos 46, para dar uma emoção, o goleiro John salvou um chute de Buba e decretou a vitória da equipe santista. O time da Baixada Santista é o primeiro a se garantir na próxima fase da Copa do Brasil. Agora focado no Campeonato Brasileiro, o Peixe volta a campo contra o Juventude, no sábado, às 19h (horário de Brasília). Já o eliminado Cianorte tem compromisso pela Série D no domingo contra a Inter de Limeira, às 16h.