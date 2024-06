Santos volta vencer após quatro derrotas e retorna ao G4 da Série B

Tadeu, contra, e Willian Bigode foram os autores dos gols

ANDERSON LIRA/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Willian Dubgod comemora seu gol durante partida entre Santos e Goiás, válida pela partida da décima primeira rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol 2024, Série B



Após quatro derrotas seguidas, o Santos voltou a se encontrar com a vitória na Série B do Brasileiro, nesta quarta-feira (19), ao derrotar o Goiás por 2 a 0, jogando em casa. Com o resultado, o time chegou aos 18 pontos, voltou ao G4 e tenta agora engatar uma recuperação após um período turbulento, que colocou em xeque o trabalho de Fábio Carille. O caminho da vitória, no entanto, passou pela lambança do goleiro Tadeu, do Goiás. Na tentativa de tirar o perigo da área, ele acabou mandando a bola para a própria meta. Na sequência, Willian Bigode, que entrou no segundo tempo, fez o gol que decretou os três pontos. O Santos volta a campo pela próxima rodada e tem um compromisso difícil. Enfrenta o Mirassol no interior paulista na próxima terça-feira. No domingo, o Goiás, que segue com 18 pontos, enfrenta o Vila Nova no clássico do goiano.

*Com informações do Estadão Conteúdo