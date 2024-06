Cuiabá vence São Paulo por 1 a 0 e acaba com a invencibilidade de Zubeldía

Tricolor não perdia há 13 jogos, sendo 12 no comando do argentino; equipe paulista não vence na competição há três rodadas

Eliel, do Cuiabá, comemora ao seu gol durante a partida entre São Paulo e Cuiabá válida pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024



Após 13 jogos sem perder, sendo 12 no comando de Luis Zubeldía, o argentino conheceu nesta quarta-feira (19) sua primeira derrota. São Paulo e Cuiabá se enfrentaram pela décima rodada do Campeonato Brasileiro, e o time do Mato Grosso levou a melhor e venceu por 1 a 0. Voltando a atuar no Morumbi depois de dois jogos fora de casa, o São Paulo contou com o apoio da torcida, mas não dos mais de 40 mil que se tornou habitual nas partidas do tricolor. Mas, os são-paulinos que estiveram presentes não deixaram de empurrar a todo vapor a equipe, só pararam depois que o jogo acabou, quando passaram a vaiar o desempenho do tricolor dentro de campo. Para a partida desta quarta, Zubeldía foi a campo com um time misto, deixou alguns titulares no banco, como Lucas, e colocou os reservas, mas manteve alguns nomes na equipe, como Luciano e Calleri, que passaram batido. O primeiro tempo foi bem fraco, sem grandes chances para nenhum dos lados. Na melhor oportunidade, em um chute da equipe cuiabana de fora da área, Jandrei foi decisivo e defendeu, evitando o gol.

A melhor chance do São Paulo só surgiu no segundo tempo, com uma jogada de Michel Araújo, mas que na finalização não foi bem e jogou para fora. A bola passou raspando o lado esquerdo do goleiro Walter. Aos cinco minutos, Jonathan Cafú assustou a torcida tricolor em um chute de fora da área que passou perto do gol de Jandrei. Zubeldía mexeu no time. Tirou Michel Araújo, Galoppo e Wellington Rato – jogador voltou a ser convocado no último jogo depois de dois meses longes por causa de lesão – e colocou Lucas, Nestor e Luiz Gustavo. As mexidas surtiram efeitos, o time ficou mais ofensivo e conseguiu chegar mais na área de Walter, levando perigo em suas oportunidades, mas sem êxito na finalização. Cuiabá, por outro lado, perdeu um dos seus principais jogadores. Denilson se machucou e precisou sair de carrinho do gramado.

Apesar do São Paulo estar melhor no segundo tempo, quem levou a melhor foi o Cuiabá. Aos 37 minutos, Eliel marcou o único gol da partida. Após sobra dentro da área, o jogador, que tinha acabado de entrar no jogo, marcou. Essa foi a primeira vez que o Cuiabá venceu o tricolor no Morumbi. O São Paulo, por sua vez, segue tendo o time cuiabano como uma pedra no sapato. Só conseguiu vencer uma vez, em 2022. Com o resultado, o tricolor ficou, temporariamente, estagnado na sexta posição do Brasileirão, com 15 pontos, enquanto o Cuiabá se afastou ainda mais da zona de rebaixamento e subiu para a 13ª posição, com 10 pontos.