Santos x Deportivo Cuenca-EQU: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Santos x Deportivo Cuenca-EQU se enfrentam pela Sul-Americana nesta terça-feira, às 21h30, na Vila Belmiro; saiba onde assistir ao vivo e acompanhar a transmissão.

LUIZ DELGADO/AGÊNCIA F8/ESTADÃO CONTEÚDO O Santos ocupa atualmente a 4ª colocação, com 4 pontos, e ainda pode se classificar



Santos e Deportivo Cuenca-EQU se enfrentam nesta terça, dia 26, às 21h30, na Vila Belmiro, em partida válida pela Copa Sul-Americana. O duelo acontece pela sexta e última rodada da competição e coloca frente a frente duas equipes em momentos distintos no campeonato.

O Santos ocupa atualmente a 4ª colocação, com 4 pontos, e ainda pode se classificar. O Santos precisa vencer e o San Lorenzo também. Se o Recoleta vencer, a vaga será decidida no saldo de gols. Do outro lado, o Cuenca aparece em segundo lugar, soma 6 pontos e pode se classificar até com um empate simples.

Onde assistir Santos x Deportivo Cuenca vivo

A partida será transmitida ao vivo pelo SBT da TV aberta, e Paramount+ no streaming, com início da transmissão às 21h30.