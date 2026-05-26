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Santos x Deportivo Cuenca-EQU: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Santos x Deportivo Cuenca-EQU se enfrentam pela Sul-Americana nesta terça-feira, às 21h30, na Vila Belmiro; saiba onde assistir ao vivo e acompanhar a transmissão.

  • Por Jovem Pan
  • 26/05/2026 12h31
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LUIZ DELGADO/AGÊNCIA F8/ESTADÃO CONTEÚDO Gabriel Bontempo, do Santos, comemora seu gol com Neymar na partida de volta entre Coritiba e Santos pela Copa do Brasil O Santos ocupa atualmente a 4ª colocação, com 4 pontos, e ainda pode se classificar

Santos e Deportivo Cuenca-EQU se enfrentam nesta terça, dia 26, às 21h30, na Vila Belmiro, em partida válida pela Copa Sul-Americana. O duelo acontece pela sexta e última rodada da competição e coloca frente a frente duas equipes em momentos distintos no campeonato.

O Santos ocupa atualmente a 4ª colocação, com 4 pontos, e ainda pode se classificar. O Santos precisa vencer e o San Lorenzo também. Se o Recoleta vencer, a vaga será decidida no saldo de gols. Do outro lado, o Cuenca aparece em segundo lugar, soma 6 pontos e pode se classificar até com um empate simples.

Onde assistir Santos x Deportivo Cuenca vivo

A partida será transmitida ao vivo pelo SBT da TV aberta, e Paramount+ no streaming, com início da transmissão às 21h30.

 

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