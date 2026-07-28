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Santos

Santos x UCV: confira a transmissão da Jovem Pan ao vivo

Equipes se enfrentam nesta terça-feira (28) em jogo válido pela Copa Sul-Americana

Jovem Pan

Santos x UCV
Santos x UCV Arte Jovem Pan

Santos e Universidad Central se enfrentam nesta terça-feira (28), às 21h30, em jogo válido pela Copa Sul-Americana na Vila Belmiro.

No jogo de ida, o Santos visitou a Universidad Central no Estadio Misael Delgado e aplicou uma goleada por 4 a 1. O Peixe demonstrou grande superioridade ofensiva e construiu o resultado com gols de Gabriel Bontempo, Gabriel Menino, Thaciano e Rony, enquanto o time da casa conseguiu descontar apenas nos minutos finais com Maicol Ruiz, deixando o clube paulista com uma ampla vantagem para o duelo de volta na Vila Belmiro.

Confira à transmissão da Jovem Pan

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