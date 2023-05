Soteldo crava retorno aos gramados pelo Santos: ‘Volto contra o Palmeiras’

Atacante santista participou de transmissão ao vivo no Instagram e disse que retornou ao clube alvinegro ‘para jogar esse jogos’, como o Clássico da Saudade

MAURÍCIO DE SOUZA/ESTADÃO CONTEÚDO Sem dinheiro para grandes contratações, o Santos apostará nas estrelas que já estão na Vila, como Soteldo



O atacante Soteldo, do Santos, participou de uma transmissão ao vivo no Instagram na noite da última sexta-feira, 5, junto com seu amigo e ex-jogador Laynecker Zafra e, durante a live, o futebolista venezuelano afirmou que seu retorno aos gramados acontecerá contra o Palmeiras – no jogo apelidado de Clássico da Saudade. “Volto contra o Palmeiras, é clássico. Estou aqui para jogar esses jogos”, disse o dono da camisa 10 do Santos. Caso o cenário se concretize, o atleta – que voltará a treinar com bola na próxima semana – voltará aos campos no dia 20 de maio. Oficialmente, o departamento médico do Santos não se manifestou referente a uma data de retorno de Soteldo ou deu um prazo para que o atacante esteja a disposição do técnico Odair Hellmann. Porém, segundo o que disse Soteldo, é esperado que o atacante perca os jogos contra Cruzeiro, Bahia e Vasco, pelo Campeonato Brasileiro e a primeira partida – de ida – válida pelas oitavas de final da Copa do Brasil, quando o peixe encara o Bahia. A partida contra o Palmeiras será realizada no sábado, dia 20 de maio, às 21h no Estádio Urbano Caldeira – a Vila Belmiro – válido pela 8ª rodada do Brasileirão. Atualmente, o venezuelano se recupera de uma lesão muscular sofrida na coxa esquerda no último fim de semana, na partida contra o América-MG – finalizada com uma vitória santista por 3 a 2, com assistência de Soteldo a Mendoza.