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STJD faz três denúncias contra Remo após jogo com o Santos e ignora provocações de Neymar

O presidente do Remo, Antônio Carlos Teixeira, chegou a chamar o camisa 10 de 'vagabundo'

Estadão Conteúdo

Neymar durante treino da Seleção Brasileira no centro de treinamento do New York Red Bulls, em New Jersey, nos Estados Unidos
Neymar durante treino da Seleção Brasileira no centro de treinamento do New York Red Bulls, em New Jersey, nos Estados Unidos MARCELO MACHADO DE MELO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO

Como esperado, a procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) apresentou nesta quinta-feira (6) três denúncias contra o Remo após a conturbada eliminação na Copa do Brasil, diante do Santos, no Mangueirão. Baseado na súmula de Anderson Daronco, o Tribunal intimou o clube paraense, o zagueiro Marllon (foi expulso) e o supervisor de futebol Diego Ziegg. O santista Neymar, que bateu boca e quase causou briga com integrantes da delegação rival, passou em branco, mas ainda corre risco de ser intimado já que o Remo promete entrar com recurso para que ele também encare o banco dos réus.

Após o apito final do triunfo santista por 1 a 0, Neymar foi flagrado provocando um torcedor do Remo nas tribunas com corações, beijinhos e dizendo que era para “sua mulher.” Ainda chamou o oponente para a briga. “Desce aqui.”

A confusão se estendeu à zona mista, onde revoltados dirigentes do Remo protestavam contra a arbitragem e se desentenderam com um “nervoso” Neymar. Pulando da porta dos vestiários, o craque disparava palavrões e ainda cantou “eliminado” e “aqui é Santos” aos adversários, em clara provocação.

O presidente do Remo, Antônio Carlos Teixeira, chegou a chamar o camisa 10 de “vagabundo.” Em sua defesa, o astro garantiu que apenas estava festejando e acabou xingado.

“Informo que no intervalo da partida, enquanto passávamos pela zona mista, o Sr. Diego Ziegg, supervisor da equipe do Remo, proferiu as seguintes palavras: ‘Daronco, o VAR tá te f…’. Informo que após o final da partida, durante nossa passagem pela zona mista, várias pessoas vinculadas e uniformizadas da equipe do Remo proferiram ofensas em direção à arbitragem como ‘ladrão, sem vergonha’, fazendo gestos de roubo e tentaram partir para cima da arbitragem, sendo contidos pela segurança presente no momento”, escreveu Daronco na súmula.

O STJD usou o documento para apresentar as denúncias contra o Remo, que responderá no Art. 213, I do CBJD – incapacidade de prevenir e reprimir desordens. Como não houve reconhecimento das pessoas na zona mista, o clube responde. Ele corre risco de perda de mando e multa de até R$ 100 mil caso condenado.

Marllon foi intimado no Art. 250, § 1º, I do CBJD – hostil ou falta grave, após ser expulso por ser o último homem em lance com Caballero. A pena varia entre um e três jogos de suspensão. Já o supervisor Diego Ziegg está enquadrado no Art. 258, § 2º, II do CBJD – conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva, e pode levar pena de até seis partidas.

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