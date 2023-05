Técnico do Santos fala de clima no vestiário após Bauermann ser investigado em esquema de apostas

Em entrevista coletiva após a vitória sobre o Bahia, na Vila Belmiro, o Odair Hellmann afirmou que os envolvidos no escândalo devem ser punidos

Reprodução/Twitter/@Santos FC Odair Hellmann em entrevista coletiva no Santos



O técnico Odair Hellmann, do Santos, abriu o jogo sobre como está o clima no vestiário após o zagueiro Eduardo Bauermann passar a ser um dos investigados na Operação Penalidade Máxima. Em entrevista coletiva após a vitória sobre o Bahia, na Vila Belmiro, o treinador afirmou que os envolvidos no esquema de manipulação de jogos devem ser punidos. “É triste. Triste para todos nós. O que acaba acontecendo é que fica uma situação em que todos vão para o mesmo pacote. As relações. Daqui a pouco começa a surgir situação na rede social que aquele fez. Cria um desconforto, um ambiente. Precisamos punir os culpados, pegar isso como exemplo e ir adiante. O que pode ser feito para que isso não aconteça mais, além de uma punição séria e severa para quem cometeu aquilo que cometeu no final do julgamento”, declarou o comandante santista, depois da partida válida pela quinta rodada do Brasileirão.

Odair ainda disse estar triste por conhecer Bauermann desde criança. “Eu conheço o Eduardo desde os 10, 12 anos de idade. É um companheiro, um atleta que vocês também conhecem. Vocês também têm uma percepção dele. Quando for julgado, associado, comprovado, que pague sua pena, tenha a responsabilização e serve para nós todos. Isso é uma parte. A outra parte é que temos de seguir adiante. Temos de seguir em frente. Somos profissionais e vamos em frente”, disse o técnico do Santos, que pediu concentração ao elenco do Peixe. “A resposta foi hoje. Um grupo concentrado, que fez o que tem de fazer. Claro que isso deixa todo mundo triste. Faz parte de uma paixão pelo futebol. Há uma tristeza geral pelo processo todo. Tomara que esse passo sirva de exemplo para que a gente corrija o rumo. Tomara que a gente possa dar outro passo, não só como demos aqui. Não só de concentração, de foco, para nós mesmos. Que possamos pegar isso para nós todos do futebol. Que seja exemplo para nós todos”, completou.

O Santos decidiu afastar Bauermann após a revista “Veja” revelar prints de conversas do atleta com um apostador de uma quadrilha especializada em manipular jogos do futebol nacional para lucrar com apostas esportivas. De acordo com o Ministério Público de Goiás, o zagueiro teria recebido pelo menos R$ 50 mil para levar um cartão amarelo no duelo contra o Avaí, no Brasileirão 2022, algo que não aconteceu. Cobrado pelo criminoso, o santista aceitou outra aposta: ser expulso no contra o Botafogo na partida seguinte. O zagueiro até tomou o cartão vermelho, mas apenas após o confronto, o que não vale para algumas casas esportivas. Apesar de não se manifestar sobre o afastamento, o futebolista nega o envolvimento no esquema.