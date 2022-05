Torcedor do Santos invade campo e chuta jogador do La Calera após jogo da Sul-Americana; assista 

Apesar da vitória, o time da Baixada Santista pode ser punido pelo incidente que aconteceu após o apito final

JOTA ERRE/AGÊNCIA O DIA/ESTADÃO CONTEÚDO Jogadores de Santos e La Calera se estranharam em partida válida pela Copa Sul-Americana



O Santos conquistou um resultado épico na noite da última quarta-feira, 18, ao ganhar do Unión La Calera (Chile) com um marcado por Lucas Barbosa, já aos 56 minutos do segundo tempo – o árbitro deu 12 minutos de acréscimos por conta de uma confusão entre os jogadores. Com o triunfo, o Peixe assumiu a liderança do Grupo C da Copa Sul-Americana, dependendo apenas de si para avançar às oitavas de final. Apesar da vitória, o time da Baixada pode ser punido por um incidente que aconteceu após o apito final. Um torcedor santista invadiu o gramado da Vila Belmiro, chutou um atleta chileno e saiu correndo. Como é de praxe, a Conmebol irá analisar as imagens para verificar se cabe alguma infração ao clube brasileiro, mandante no duelo válido pela quinta e penúltima rodada da fase de grupos.