Torcida do Santos invade CT Rei Pelé em protesto no dia de reapresentação do time

Polícia já estava no local e fechou a rua que dá acesso ao Centro de Treinamento, que já tinha sofrido uma invasão em abril deste ano

  • Por Fernando Keller
  • 19/08/2025 15h35 - Atualizado em 19/08/2025 15h41
Reprodução/X/@deolhonopeixe CT Rei Pelé Faixa diz "elenco de finados"

Torcedores do Santos invadiram o Centro de Treinamento Rei Pelé durante a tarde dessa terça-feira (19). A polícia já estava no local e fechou a rua que dá acesso ao local. Concentração de torcedores está no estacionamento, onde se pode ver uma faixa com os dizeres “elenco de finados”. O protesto é acompanhado de rojões e cantos como “joga, vagabundo, respeita o Santos, o maior time do mundo!”

*Em atualização

 

