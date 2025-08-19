Torcida do Santos invade CT Rei Pelé em protesto no dia de reapresentação do time

Polícia já estava no local e fechou a rua que dá acesso ao Centro de Treinamento, que já tinha sofrido uma invasão em abril deste ano

Reprodução/X/@deolhonopeixe Faixa diz "elenco de finados"



Torcedores do Santos invadiram o Centro de Treinamento Rei Pelé durante a tarde dessa terça-feira (19). A polícia já estava no local e fechou a rua que dá acesso ao local. Concentração de torcedores está no estacionamento, onde se pode ver uma faixa com os dizeres “elenco de finados”. O protesto é acompanhado de rojões e cantos como “joga, vagabundo, respeita o Santos, o maior time do mundo!”

*Em atualização