Neymar dentro, Vini Jr. e Endrick fora: confira nomes na pré-convocação de Ancelotti na seleção

Já classificado para a Copa do Mundo 2026, Brasil enfrenta o Chile em casa e a Bolívia em El Alto, no mês de setembro

EFE/ José Jacome Carlo Ancelotti divulgará na próxima segunda-feira (25) sua segunda lista de convocados na seleção brasileira



Carlo Ancelotti divulgará na próxima segunda-feira (25) sua segunda lista de convocados na seleção brasileira, para as partidas das Eliminatórias da Copa do Mundo, em setembro. Antes disso, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) informa aos clubes quais jogadores estão na pré-lista, que deve ser enviada à Fifa antes do anúncio oficial – caso seja necessária troca de última hora por lesão, por exemplo.

Enviada aos clubes nesta semana, a pré-lista tem Neymar como principal destaque. O atacante do Santos aparece na pré-convocação de Ancelotti depois de o treinador afirmar publicamente que contava com o camisa 10 assim que ele estivesse recuperado de lesão. Técnico da seleção no início do ano, Dorival Júnior chegou a convocá-lo em fevereiro, mas precisou cortá-lo da relação final por causa de uma lesão no Campeonato Paulista.

Além dele, Rodrygo e Éder Militão retornam à pré-lista, segundo o jornal espanhol Marca. Nomes de confiança do técnico italiano no período em que ele esteve no Real Madrid, o atacante e o zagueiro não estiveram presentes na primeira convocação de Ancelotti, em maio. Agora, há a expectativa de que estejam na lista final.

Com a seleção já classificada à Copa do Mundo, a tendência é de que o técnico experimente novas peças no time – em especial dos clubes brasileiros. O Estadão apurou que o Corinthians teve jogadores selecionados por Ancelotti para a pré-lista. Na última, o goleiro Hugo Souza esteve entre os selecionados para as partidas contra Equador e Paraguai.

Marcos Antônio (São Paulo), Kaio Jorge (Cruzeiro), Danilo e Vitinho (Botafogo) são outros nomes que, segundo o site GE, estão na relação enviada aos clubes pela CBF. A tendência é que outros nomes do Brasileirão estejam nesta lista. Na primeira convocação, sete nomes do Brasil foram chamados por Ancelotti.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Dupla do Real Madrid de fora

Duas ausências podem ser confirmadas da lista final de Ancelotti: Endrick e Vini Jr., dupla de atacantes do Real. Eles não foram relacionados por Ancelotti na lista enviada aos clubes. A reportagem apurou que o jovem ex-Palmeiras se recupera de lesão muscular e não foi relacionado, enquanto o camisa 7, suspenso da próxima partida das Eliminatórias, deve ser preservado.

Segundo informou o Marca, a decisão de não relacionar Vini Jr. se deve ao cenário em que a seleção brasileira se encontra para as próximas partidas. Já classificado, o Brasil enfrentará o Chile no próximo dia 4, no Maracanã – em que o atacante não poderá atuar. Na semana seguinte, viaja à Bolívia para enfrentar os donos da casa.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Nícolas Robert