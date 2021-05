Torcida do São Bento faz vaquinha para incentivar atletas a ganharem do Santos

A partida deste domingo, 9, na Vila Belmiro, será um duelo direto pela permanência na elite do Campeonato Paulista

Reprodução/Vakinha.com.br Torcida do São Bento faz vaquinha para incentivar jogadores contra o Santos



Torcedores do São Bento, de Sorocaba, começaram uma campanha nas redes sociais para arrecadar dinheiro para incentivar os jogadores do time a vencer a partida contra o Santos, marcada para o próximo domingo, 9, válida pela última rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista e que será um duelo direto pela permanência na elite do futebol estadual. Na vice-lanterna da classificação geral do Paulistão, o Azulão precisa ganhar do Peixe, o antepenúltimo na tabela, na Vila Belmiro. O empate, no caso, rebaixaria a equipe interiorana.

A ideia da torcida do São Bento é juntar até R$ 20 mil para distribuir entre o elenco. Em caso de queda, o valor será destinado às obras do centro de treinamento do clube. Até o momento, no entanto, apenas R$ 375 foram arrecadados. “Nós, torcedores do azulão Sorocabano estamos abrindo essa vaquinha online em busca de doações de todos que torcem para que o clube se salve do rebaixamento para série A2. Somos um clube humilde e infelizmente sem recursos para grandes premiações nesse confronto contra um gigante do futebol nacional, que vale rebaixamento. Qualquer contribuição será bem vinda e o valor integral arrecadado será destinado aos jogadores como premiação pela vitória contra o Santos Futebol clube, em partida realizada neste domingo dia 09/05 na Vila Belmiro. Em caso do clube não conseguir a vitória, o dinheiro será destinado as obras do CT do clube, complexo Laor Rodrigues”, diz o comunicado da vaquinha.