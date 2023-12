São Paulo anuncia a contratação do meia Damián Bobadilla

Jogador paraguaio de 22 anos assinou um contrato de quatro temporadas com o Tricolor

Marcos Pin/AFP Damián Bobadilla é o quarto reforço do Tricolor para a temporada 2024



O São Paulo anunciou oficialmente, nesta quarta-feira, 20, a contratação do meia paraguaio Damián Bobadilla, de 22 anos, como seu terceiro reforço para a temporada de 2024. O jogador assinou um contrato de quatro temporadas com o clube, até dezembro de 2027. Bobadilla, que se destacou no Cerro Porteño, expressou sua empolgação em viver “noites mágicas no Morumbi”. É o terceiro reforço do Tricolor para a temporada 2024, que já havia acertado com o atacante Erick e com o volante Luiz Gustavo. “Estou ansioso para conhecer meus novos companheiros, todo o estafe do clube. Sobretudo que poassamos estar juntos no Morumbi, este lindo estádio, e que possamos viver noites mágicas de Libertadores e os torneios brasileiros”, disse o jogador em vídeo divulgado nas redes sociais do clube. O jogador paraguaio, eleito o “Futbolista de la Gente” do Campeonato Paraguaio. Na temporada passada, Bobadilla disputou 48 jogos e marcou 11 gols.