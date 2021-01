São Paulo confirma retorno de Muricy Ramalho como coordenador técnico

Na nova função,o ex-treinador irá atuar no dia-a-dia entre elenco, comissão técnica e diretoria do clube e deve começar a exercer suas funções na próxima semana

Rubens Chiri/Estadão Conteúdo Muricy Ramalho foi tricampeão brasileiro como técnico do São Paulo entre 2006 e 2008



No dia seguinte à posse de Julio Casares como novo presidente do São Paulo, o ex-treinador Muricy Ramalho foi oficializado como novo coordenador técnico da equipe do Morumbi. Ele foi o primeiro nome a ser anunciado para trabalhar na gestão do futebol do São Paulo na presidência de Casares. O retorno do ídolo foi confirmado pelo clube através de um vídeo publicado nas redes sociais da equipe. Na postagem, é feita uma retrospectiva da carreira de Muricy, mostrando momentos do treinador e sua relação com o São Paulo. O vídeo termina com a hashtag “#MuricyTáEmCasa”.Na nova função, Muricy irá atuar no dia-a-dia entre elenco, comissão técnica e diretoria do clube e deverá começar a exercer suas funções na próxima semana. Veja a publicação abaixo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por São Paulo Futebol Clube (@saopaulofc)

A relação de Muricy com o São Paulo começou na década de 1970, quando atuou pela equipe do Morumbi entre 1973 e 1979. Décadas depois, retornou ao clube como técnico e conquistou três títulos consecutivos do Campeonato Brasileiro entre 2006 e 2008. A última passagem do treinador pelo clube aconteceu entre setembro de 2013 e 2015, conquistando o vice-campeonato do Brasileirão em 2014. Depois disso, treinou o Flamengo por 25 jogos antes de se afastar por problema de saúde. Desde então, vinha trabalhando como comentarista de futebol do Grupo Globo, de onde se demitiu dias antes da eleição de Casares para a presidência do São Paulo.