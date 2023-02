São Paulo e Corinthians podem avançar ao mata-mata do Paulistão nesta terça-feira; veja como

Tricolor e Timão podem assegurar classificação com duas rodadas de antecedência; Palmeiras já está nas quartas de final

LUIS MOURA/WPP/ESTADÃO CONTEÚDO Jogadores do São Paulo comemoram vitória sobre a Inter de Limeira



São Paulo e Corinthians podem garantir suas respectivas vagas nas quartas de final do Campeonato Paulista com duas rodadas de antecedência, nesta terça-feira, 21. Para isso, basta o Tricolor derrotar o São Bento, no Walter Ribeiro, no penúltimo confronto da 10ª rodada – a bola rola a partir das 19h30 (de Brasília). Caso isso aconteça, o time de Rogério Ceni irá aos 20 pontos e só poderá ser ultrapassado no Grupo B pela Água Santa (17) – Mirassol (12) e Guarani (10) já não teriam mais a possibilidade de passar os são-paulinos. Além disso, uma vitória do São Paulo implicaria na classificação corintiana. Isto porque o Timão, líder da chave C com 18 pontos, já não conseguiria ser batido pelo São Bento (9) ou Ferroviária (8). O Ituano, também com 9 pontos, tem um confronto a menos e ainda tem a chance de alcançar o Alvinegro. No último domingo, 19, o Palmeiras assegurou seu lugar no mata-mata com a derrota do Santo André para o Galo de Itu.