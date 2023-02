Santos se recupera, goleia a Portuguesa e se afasta da zona do rebaixamento no Paulistão

Marcos Leonardo (2x) e Mendoza (2x) marcaram os gols do Santos na vitória por 4 a 0 na Vila

ABNER DOURADO/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Marcos Leonardo voltou a balançar as redes depois de nove jogos



O Santos respira no Campeonato Paulista. Em jogo importante contra a Portuguesa neste domingo, 19, o Peixe venceu por 4 a 0 e se afastou da zona do rebaixamento. O primeiro gol saiu antes dos 2 minutos de jogo. Marcos Leonardo tabelou com Lucas Lima na entrada da área e bateu no cantinho de Tomazella. Aos 19, o camisa 9 fez mais um e – de novo – com assistência de Lucas Lima. Aos 32, Mendoza aproveitou cruzamento e empurrou para as redes, fazendo o 3º. Aos 38 minutos, Marzagão foi expulso e a situação ficou pior para a Portuguesa. No segundo tempo, aos 5 minutos, após cobrança de escanteio, Mendoza fez mais um. Depois de saída errada, Marcos Leonardo ainda acertou a trave. O resultado coloca o Santos em terceiro no Grupo A, ainda fora da zona de classificação, mas com uma diferença de apenas um ponto para o RB Bragantino. Nas últimas duas rodadas, o Peixe pega o Corinthians no dia 26 e o Ituano no dia 5. Já a Portuguesa é lanterna no Grupo D e corre risco de rebaixamento. Ainda pega o São Bento no dia 26 e o Mirassol no dia 5. Para não cair precisa vencer os dois jogos e torcer contra a Ferroviária.