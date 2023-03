Água Santa faz história, elimina o São Paulo e chega à semifinal do Paulistão pela primeira vez

Disputa terminou nas alternadas, com placar final de 6 a 5 para o time de Diadema

MARCELLO ZAMBRANA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Jogadores do Água Santa comemoram vitória ao final da partida contra o São Paulo



O São Paulo perdeu para o Água Santa por 6 a 5 nos pênaltis, na noite desta segunda-feira, 13, no Allianz Parque, e viu a classificação para à semifinal do Campeonato Paulista 2023 cair por água abaixo. A partida, válida pelas quartas de final do torneio, terminou empatada sem gols no tempo normal. A disputa foi para as cobranças de pênalti. O Tricolor perdeu um pênalti com o meio-campista Alisson. Contudo, na última cobrança, podendo dar a vitória ao time de Diadema, o lateral Gabriel Inocêncio também perdeu a cobrança. A vitória do Netuno veio nas alternadas, quando Thiaguinho converteu e o volante do São Paulo, Méndez, desperdiçou. Com a vitória, o Água Santa faz história ao chegar pela primeira vez em uma semifinal do Paulistão. Agora, o Netuno encara, no sábado, 18, o Red Bull Bragantino, valendo uma vaga na final do estadual. Já a outra semifinal será disputada entre Palmeiras e Ituano, também marcada para o sábado.