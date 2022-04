André Anderson aparece no BID e pode estrear no São Paulo; Nestor e Sara treinam com o elenco 

O Tricolor volta ao Morumbi nesta quinta-feira, 14, quando encara o Everton (Chile), pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana

Reprodução/São Paulo FCo André Andeerson fazendo o primeiro treino no São Paulo



O São Paulo se reapresentou no CT da Barra Funda após a vitória por 4 a 0 sobre o Athletico-PR, no último domingo, 10, na rodada de de estreia do Campeonato Brasileiro. Como principal novidade, o Tricolor contou na atividade com a presença do meia-atacante André Anderson, sétimo reforço da temporada e que chega por empréstimo da Lazio. O jogador de 22 anos, inclusive, teve seu nome regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e poderá estrear no confronto diante do Flamengo, marcado para o dia 17, no Maracanã.

O treino realizado por Rogério Ceni também contou com o retorno de Rodrigo Nestor e Gabriel Sara, que estão se recuperando de entorses no tornozelo. A dupla participou do treinamento com o elenco, mas ainda não tem data para o retorno. O volante é quem deve voltar primeiro, já que não ficou muito tempo longe dos gramados – sua última participação foi na derrota por 4 a 0 diante do Palmeiras, na segunda decisão do Paulistão. Sara, por sua vez, não entra em campo desde 11 de março. O Tricolor volta ao Morumbi nesta quinta-feira, 14, quando encara o Everton (Chile), pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana.