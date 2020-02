Antony sofre lesão no tornozelo e pode desfalcar o SPFC na estreia da Libertadores

HENRIQUE BARRETO/FUTURA PRESS/ESTADÃO Antony durante partida do São Paulo



O atacante Antony pode ser baixa no São Paulo na estreia do time na Libertadores da América, marcada para a próxima quinta-feira (5), diante do Binacional, no Peru. O jovem de 19 anos teve uma entorse no tornozelo esquerdo diagnosticada hoje (27) e deverá perder as próximas duas partidas do Tricolor na temporada 2020.

Antony se contundiu no treinamento da última quarta-feira (26), quando deixou a atividade mais cedo após disputa de bola com Fabinho. Na ocasião, ele saiu da atividade mais cedo, sendo amparado por um segurança do clube.

Desta forma, Antony está praticamente fora do duelo contra a Ponte Preta, no próximo domingo (1º), no Morumbi, pelo Paulistão. Hoje, o jogador ficou focado no tratamento da lesão e não treinou com os companheiros.

Assim, o atacante Pablo deverá voltar ao time titular na próxima rodada do Estadual depois de perder a posição para Alexandre Pato. Ambos deverão jogar juntos no setor ofensivo da equipe.

O São Paulo lidera o Grupo C com 12 pontos, dois a mais que o segundo colocado Mirassol. Inter de Limeira e Ituano, ambos com 9, completam a chave.

Na Libertadores, o time treinado por Fernando Diniz terá a missão de se classificar em um grupo que tem River Plate, da Argentina, LDU, do Equador, e o próprio Binacional, do Peru.