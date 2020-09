Após bronca em Luciano, Diniz esclarece: ‘A minha relação com ele é ótima’

Depois de o atacante ter cometido um pênalti por colocar a mão na bola dentro da área, o treinador disparou: “parabéns, Luciano! Tá olhando o quê?”; o puxão de orelha gerou polêmica nas redes sociais

Reprodução Fernando Diniz concede entrevista coletiva após o empate por 1 a 1 entre São Paulo e Red Bull Bragantino no Morumbi



Uma situação que aconteceu com a bola parada chamou a atenção durante o empate por 1 a 1 entre São Paulo e Red Bull Bragantino, na última quarta-feira, 09, no Morumbi, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. Aos 16min do segundo tempo, quando os visitantes venciam por 1 a 0, Luciano colocou a mão na bola dentro da área, e a arbitragem marcou pênalti contra o time tricolor. O treinador Fernando Diniz se irritou e deu uma sonora bronca no atacante. “Parabéns, Luciano! Tá olhando o quê?”, disparou o técnico. Assista abaixo:

Questionar desempenho, escolha de time, substituições… VÁLIDO. Querer achar problema na reclamação sobre um pênalti absurdamente infantil, ai não dá. Acho certíssima a cobrança do Diniz no Luciano, que certamente não tá pistola com o técnico 📽️ Premierepic.twitter.com/DV7u2I4Pa7 — Giovanni Chacon 🐻(25-18) (@GiovanniChacon_) September 10, 2020

A revolta de Diniz foi captada pelas câmeras e equipamentos de áudio da transmissão da TV e gerou polêmica nas redes sociais. Teria o treinador pegado muito pesado com o jogador? Em entrevista coletiva após a partida, o comandante são-paulino explicou o que aconteceu e disse ter “ótima relação” com Lucinao, com quem, inclusive, trabalhou no ano passado, no Fluminense.

“Nós temos uma relação de confiança e posso ser espontâneo com ele, posso cobrá-lo. E ele melhorou e rende por conta disso. Ele fez um pênalti que poderia ser evitado. A minha relação com ele é ótima por conta disso: posso cobrá-lo de uma forma que sei que ele pode ser cobrado, e ele corresponde bem a isso. É um jogador que além de estar indo bem tem muito para contribuir aqui no São Paulo”, afirmou Diniz.

Para a sorte de Luciano, Claudinho bateu para fora e perdeu o pênalti. O atacante tricolor, por sinal, ainda seria o responsável por anotar o gol de empate do São Paulo no jogo, que ainda contou com outra penalidade desperdiçada pelo Red Bull Bragantino. Aos 45min da segunda etapa, Artur mandou na trave a derradeira chance de os visitantes saírem do Morumbi com três pontos.