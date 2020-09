Diniz quer reforços no São Paulo, mas diz: ‘Não tem como contratar sem critério’

“Eu gosto do elenco, com jovens promissores, só que a gente não contava perder o Pablo e o Daniel (Alves) nessa altura do campeonato”, disse o treinador

Reprodução/São Paulo TV Fernando Diniz concede entrevista coletiva após o empate entre São Paulo e Red Bull Bragantino no Morumbi



O técnico Fernando Diniz projetou reforços para o elenco do São Paulo, mas avisou que não pedirá contratações “sem critério”. Apesar de aprovar o elenco tricolor, o treinador lembrou dos desfalques recentes que teve por causa de lesão. O São Paulo perdeu Daniel Alves, que fraturou o braço, e Pablo, com uma contusão na costela. A próxima janela de transferências internacionais fica aberta entre 13 de outubro e 9 de novembro.

“Podemos até pensar em algum momento em preservar jogadores com a rotina mais desgastante, mas não tivemos até agora lesões por conta do acúmulo de jogos, eles estão bem preparados. Perder jogador importante é sempre ruim. Eu gosto do elenco, com jovens promissores. Só que a gente não contava perder o Pablo e o Daniel nessa altura do campeonato. Não tem como fazer reposições sem critério, é muito difícil de contratar. Talvez na próxima janela vamos ter alguma contratação pontual. Temos que trabalhar, ter mais coesão e parar de oscilar”, afirmou Fernando Diniz.

O São Paulo está entre os primeiros colocados do Campeonato Brasileiro e apenas empatou em casa contra o Red Bull Bragantino, que está na zona de rebaixamento. Para o técnico, a equipe precisa oscilar menos para brigar pelo título nacional. “O que me preocupa mais é a oscilação, precisamos ser mais consistentes. Um time que está pensando em ganhar campeonato precisa manter a consistência. Vai haver sempre a oscilação em todos os times, mas temos que diminuir isso. Precisamos trabalhar para que o time seja mais coeso em todos os aspectos”, analisou.

Fernando Diniz lamentou o empate contra o Red Bull Bragantino, embora o adversário tenha perdido duas cobranças de pênalti. Ao contrário de Hernanes, que viu o São Paulo no lucro com o ponto ganho no estádio do Morumbi, o técnico afirmou que o São Paulo precisava ganhar. “É essa oscilação que não podemos. Esse campeonato é muito difícil, e uma das coisas do time que vai ser campeão é oscilar menos. A gente não pode oscilar como está oscilando. Tínhamos que ganhar os três pontos dentro de casa. Temos que ter um nível de concentração nos jogos e de entrega mais linear para podermos alcançar nosso objetivo”, disse.

*Com informações do Estadão Conteúdo