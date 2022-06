Após invasão no CT, Botafogo vence o São Paulo pelo Brasileirão

Kayque marcou o único gol do jogo no Nilton Santos e tirou o Fogão da zona do rebaixamento

JORGE RODRIGUES/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Kayque marcou o único gol do jogo no Nilton Santos



Um dia depois da invasão ao CT, o Botafogo entrou em campo para enfrentar o São Paulo pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro e venceu pelo placar de 1 a 0. O Nilton Santos estava cheio e a equipe teve muito apoio da torcida. O jogo no primeiro tempo foi bem truncado e estudado, com nenhum dos times muito ofensivos. O panorama mudou no segundo tempo, com o São Paulo mais ofensivo, mas aos 15 minutos, em jogada rápida de contra-ataque, Kayque driblou os zagueiros e bateu para abrir o placar. O São Paulo ainda tentou, mas não conseguiu empatar e perdeu a invencibilidade de 15 jogos. A vitória deixou o Fogão em 13º, saindo da zona do rebaixamento, e o São Paulo está em 5º. Na próxima rodada, o time carioca enfrenta o Internacional no domingo, dia 19, às 18h (horário de Brasília) e o São Paulo faz o clássico contra o Palmeiras na segunda-feira, dia 20, às 20h.