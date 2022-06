Diamond League: Alison dos Santos leva ouro nos 400m com barreira em Oslo

Brasileiro de 22 anos fez 47s26 na prova, sendo 1s mais rápido que o segundo colocado

EFE/EPA/Stian Lysberg Solum Alison foi o mais rápido em etapa de Oslo, na Noruega, da Diamond League



Alison dos Santos, o Piu, venceu mais uma etapa da Diamond League, uma série anual de competições de atletismo. A etapa de Oslo, na Noruega, começou nesta quinta-feira, 16, e o brasileiro fez o tempo de 47s26 nos 400m com barreiras masculino e ficou com o ouro, sendo 1s mais rápido que o segundo colocado. Esse foi o terceiro tempo do mundo na temporada e mantém Piu como um dos maiores nomes do esporte na atualidade. Alison também foi campeão em Doha. Ele foi bronze na mesma modalidade em Tóquio 2020. Aos 22 anos, Alison começou a competir na Diamond em 2021 e segue subindo em todos os pódios na modalidade.