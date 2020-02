Após susto, Bruno Alves volta a treinar no SPFC e deve reforçar time contra o Santo André

Reprodução/São Paulo FC Bruno Alves é zagueiro titular do São Paulo



O torcedor são-paulino acordou com uma boa notícia na manhã desta quinta-feira (6). Bruno Alves, zagueiro titular do Tricolor, voltou a treinar com o restante do grupo após sentir dores na parte final do empate diante do Novorizontino, em partida realizada na última segunda-feira (3), no Morumbi.

Bruno Alves recebeu uma entrada forte de Léo Baiano nos últimos instantes do confronto. Sentindo muitas dores, o defensor até terminou a partida em campo, mas deixou o estádio sem conseguir colocar pé no chão.

Na reapresentação do time na última quarta-feira, Bruno Alves não realizou as atividades com o restante do grupo e ligou o sinal de alerta. Hoje, no entanto, ele apareceu no CT do clube correndo normalmente.

Desta forma, Bruno Alves deverá estar apto para o duelo diante do Santo André, marcado para o próximo domingo (9), às 18h (de Brasília), no Bruno José Daniel, válido pela 5ª rodada do Campeonato Paulista.

Em quatro rodadas, o São Paulo soma 8 pontos, com duas vitórias e dois empates neste início de temporada. O time é o líder do Grupo C do Estadual, à frente de Inter de Limeira (6), Mirassol (6) e Ituano (2).