Arrependido? Confira o que Daniel Alves falou após a eliminação do São Paulo

Veja o que o camisa 10 falou após o Tricolor cair para o Lanús na Copa Sul-Americana

Reprodução/SPFC Daniel Alves durante partida do São aulo



Daniel Alves marcou um gol e deu duas assistências para os seus companheiros, mas não conseguiu impedir a eliminação do São Paulo diante do Lanús, em pelo Morumbi, no confronto válido pela Copa Sul-Americana. Irritado com mais uma queda do Tricolor na temporada, o camisa 10 foi às redes sociais se manifestar. Primeiro, em publicação realizada na madrugada desta sexta-feira, 5, o meio-campista postou uma foto com um emoction. Já na manhã de hoje, o atleta de 37 anos escreveu um pequeno texto em sua conta no Instagram.

“Não sei onde chegarei, mas irei sempre de corpo e alma!! Nunca me arrependerei. Se foi bom, é maravilhoso. Se foi ruim é experiência. Assim é o cotidiano dos que lutam”, disse o capitão do Tricolor paulista, que usou a hashtag #sentimentoquenuncamorrerá na legenda da publicação.

Contratado em setembro do ano passado, Daniel Alves completou 50 partidas com a camisa do São Paulo na partida diante do time argentino. Até o momento, o veterano contribuiu com nove gols e seis assistências. Jogador com mais títulos na história do futebol, Dani Alves, no entanto, ainda não conseguiu levar o Tricolor a um título.

Agora, o time treinador por Fernando Diniz concentra as suas atenções no Campeonato Brasileiro. No próximo sábado, a equipe recebe o Goiás e tenta manter o melhor aproveitamento no torneio – com três rodadas a menos, o Tricolor é o quinto colocado, com apenas cinco pontos a menos que o líder Internacional. Além disso, o São Paulo segue vivo na Copa do Brasil – nesta sexta-feira, a CBF realizará o sorteio dos confrontos das quartas de final.