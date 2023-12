Atlético-MG derrota São Paulo por 2 a 1, cola no Palmeiras e se mantém vivo na luta pelo título do Brasileiro

Equipes se enfrentaram neste sábado, 2, pela penúltima rodada do campeonato, que será encerrado no dia 6 de dezembro; com resultado, mineiros impediram que a competição pudesse acabar neste final de semana

LUCAS CORREA/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO Hulk jogador do Atlético-MG comemora seu gol durante partida contra o São Paulo no estádio Mineirão pelo campeonato Brasileiro



O Atlético-MG derrotou o São Paulo neste sábado, 2, por 2 a 1 e se manteve vivo na luta pelo título do Campeonato Brasileiro. As equipes se enfrentam pela penúltima rodada da competição, que se encerra na próxima quarta-feira, 6. O time paulista apenas cumpria tabela, porque não tem chance de títulos, mas já garantiu sua vaga direta na Libertadores de 2024, porque ganhou a Copa do Brasil. Já os mineiros, entraram em campo sonhando com a competição, porque ainda tinham chances de desbancar o Palmeiras, que atualmente está na primeira posição, e levar o campeonato. Com o resultado, o Atlético se igualou ao time de Abel Ferreira com 66 pontos, e está na segunda posição por critério desempate. Ele também impediu que o Brasileiro pudesse ser encerrado neste final de semana. O Palmeiras entre em campo no domingo, 3, diante do Fluminense.

São Paulo e Atlético-MG fizeram um primeiro tempo bem truncado, com poucas chegadas ao gol e os goleiros sem serem exigidos. Nos minutos finais, a partida ficou mais animada, com o Atlético pressionando e cercando o São Paulo, que ficou se defendendo, enquanto os mineiros atacavam. Contudo, a ação não gerou grandes chances e nem levou perigo para Rafael, goleiro da equipe comandada por Dorival Junior. Apesar da pressão final e do primeiro tempo de poucos acontecimentos, o São paulo conseguiu ter as melhores chances. Foram 8 finalizações contra 3 do Atlético, sendo que dessas, duas foram com potencial de gol, enquanto os mineiros não tiveram nenhuma. A poucos minutos da partida ser encerrada, o São Paulo perdeu Lucas Moura, que saiu machucado e gera preocupação. A primeira etapa foi empatada para o intervalo.

Na volta para o segundo tempo, o jogo seguiu os mesmo passos do primeiro, com poucas chances e os dois times sem muita criação. O São Paulo, que já tinha perdido um jogador importante na primeira etapa, perdeu mais um. Rafinha se machucou e precisou sair de maca do gramado. Dorival Junior colocou os meninos da base para jogar, e eles conseguiram incomodar o Atlético. Próximo dos 30 minutos, Luciano teve uma chance concreta de abrir o placar para e atrapalhar os sonhos dos mineiros de chegar ao título, mas, não conseguiu marcar. Por outro lado, na sequência da jogada, Hulk, que é sempre decisivo, acertou um belo chute de fora da área e jogou para o fundo da rede, sem chance para o Rafael. O gol atleticano deu uma movimentada no jogo e o São Paulo foi para cima, quase chegando ao empate, porém, a bola bateu no travessão e manteve os mineiros à frente no placar.

Aos 42 minutos, a equipe de Dorival teve um pênalti a seu favor após Mariano derrubar Ruan dentro da área. De início o árbitro não marcou, mas o VAR foi acionado e confirmou a penalidade. Luciano bateu firme e não deu chance para o Éverson, empatando a partida. O Atlético não se deixou abater pelo resultado e foi atrás para sair com a vitória. Três minutos após o gol do time paulista, Paulinho marcou e fez o segundo gol do Atlético no jogo. Com o resultado, os mineiros optaram por se defender e segurar o placar. A equipe de Dorival teve uma última chance chance que partiu dos pés de Michel Araújo, mas Éverson buscou a bola e evitou mais uma vez o empate. Na rodada final, o São Paulo pega, em casa, o Flamengo, que também luta pelo título. Já o Atlético, enfrenta o Bahia, que luta para não ser rebaixado.