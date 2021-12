Benítez se despede do São Paulo e relembra título do Paulistão: ‘Experiência inesquecível’

Contratado por empréstimo junto ao Independiente, da Argentina, o armador até teve um início promissor no Tricolor, mas passou a conviver com lesões e perdeu espaço no time

Reprodução/Staff Images/Conmebol Martín Benítez se despediu do São Paulo através das redes sociais



O meio-campista Martín Benítez anunciou, na tarde desta sexta-feira, 17, que não permanecerá no São Paulo. Através das redes sociais, o argentino se despediu do clube, agradecendo aos jogadores, funcionários e torcedores pela oportunidade. Contratado por empréstimo junto ao Independiente, da Argentina, o armador até teve um início promissor no Tricolor, sendo eleito o craque do Campeonato Paulista 2021, que tirou o time do Morumbi da fila de oito anos. O “Lobo”, entretanto, passou a conviver com lesões e não voltou a ter uma boa sequência de partidas no Brasileirão e na Libertadores.

“Gostaria de dizer o meu muito obrigado ao São Paulo por abrir as portas para mim e confiar no meu trabalho. Eu e minha família fomos muito bem recebidos na cidade e levaremos para sempre o clube em nossos corações. Gratidão por todos os momentos, foi uma experiência inesquecível, com um título muito marcante em minha vida! Agradeço a todos os jogadores, funcionários, comissão técnica, staff e principalmente aos torcedores! Espero que um dia possamos nos reencontrar”, escreveu Benítez, que voltará ao Independiente, onde tem contrato até junho de 2022.