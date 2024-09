Botafogo domina primeiro tempo, mas São Paulo consegue equilibrar jogo e garantir empate sem gols na Libertadores

Decisão pela vaga na semifinal ficou para o MorumBis, na próxima quarta-feira (25), às 21h30 (horário de Brasília)

VICTOR FROES/AGÊNCIA F8/ESTADÃO CONTEÚDO Calleri, do São Paulo, disputa lance com Bastos, do Botafogo, na partida de ida das quartas de final da Copa Libertadores



São Paulo e Botafogo empataram por 0 a 0, nesta quarta-feira (18) na partida de ida das quartas de final da Copa Libertadores. A decisão pela vaga na semifinal ficou para o MorumBis, na próxima quarta-feira (25), às 21h30 (horário de Brasília). Ainda que tenha equilibrado a partida no segundo tempo, o empate é de alívio para os são-paulinos. O Botafogo fez o que quis durante o primeiro tempo. Se havia dúvidas de que a escalação com três zagueiros não foi ideal, a etapa inicial deu a resposta, já que o time paulista praticamente só atrapalhou os ataques botafoguenses – mais do que de fato se defender. As melhores chances criadas pelos cariocas pararam na trave ou foram para fora, sem mérito dos são-paulinos. Mas faltou o gol, e o São Paulo pôde se recuperar. Bastos, que recebeu o terceiro cartão amarelo, será desfalque para os cariocas. Antes disso, pelo Brasileirão, o São Paulo recebe o Internacional, no domingo, às 18h30. O Botafogo tem o clássico contra o Fluminense, no mesmo horário, mas no sábado, no Maracanã.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Sarah Américo