Brasileirão: Calleri, do São Paulo, é eleito o craque do mês de abril

FLAVIO CORVELLO/FUTURA PRESS/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Calleri é o atual artilheiro do Campeonato Brasileiro



A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou nesta sexta-feira, 20, que o centroavante Jonathan Calleri, do São Paulo, foi eleito o craque do Brasileirão de abril. Responsável por anotar um hat-trick na vitória contra o Athletico-PR, na partida de estreia do Tricolor, e deixar sua marca na derrota contra o Flamengo, o argentino superou alguns bons jogadores. O atacante Hulk, do Atlético-MG, por exemplo, ficou na segunda posição. De acordo com a entidade que rege o futebol nacional, a premiação é definida através de votos de especialistas.

Artilheiro do Brasileirão até a sexta rodada, Calleri também deve brigar pelo prêmio em maio. Nas três partidas neste mês, o atacante marcou duas vezes, sendo fundamental para o Tricolor ganhar de Santos e Cuiabá, em duas partidas disputadas no Morumbi. Com seis gols marcados até o momento, o atacante argentino deverá estar em campo neste domingo, 22, quando o Tricolor visita o rival Corinthians, na Neo Química Arena, em jogo que vale a liderança do torneio.

O #CraqueAssaí de cada mês é definido através de votos dos especialistas! Confira agora o ranking com os jogadores mais votados no mês de abril. 🏆 pic.twitter.com/6AI57Yy6Tm — Brasileirão Assaí (@Brasileirao) May 20, 2022