Brasileirão: Calleri perde pênalti e São Paulo empata com o Avaí por 1 a 1

O empate deixa o Tricolor em 6º na tabela, enquanto o Leão da Ilha está em 12º

EDUARDO VALENTE/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Calleri perdeu duas chances claras de gol para o São Paulo



O São Paulo perdeu a chance de assumir provisoriamente a liderança do Brasileirão ao empatar por 1 a 1 com o Avaí, no estádio da Ressacada. A partida começou com o visitante rondando o ataque, mas o Avaí equilibrou as forças e a disputa ficou equilibrada. Nos acréscimos, o zagueiro Arthur colocou a mão na bola e, com ajuda do VAR, o árbitro marcou pênalti para o São Paulo. Reinaldo foi para a cobrança e converteu. No retorno do intervalo, logo aos cinco minutos, a arbitragem voltou a marcar pênalti para o time paulista por um puxão de Arthur em Luciano. Calleri foi para a cobrança e chutou muito alto. Aos 21 minutos, Muriqui marcou o gol do empate em rebote de Jandrei. O Avaí melhorou na partida e aos 30, o goleiro são paulino fez uma grande defesa em chute de Pottker. Nos acréscimos, Calleri voltou a perder uma chance clara de gol. O empate deixa o Tricolor em 6º na tabela, enquanto o Leão da Ilha está em 12º. Na próxima rodada, o Avaí viaja para enfrentar o Atlético-GO e o São Paulo joga contra o Coritiba.