Brasileirão: Com times mistos, São Paulo perde para o Flamengo no Morumbi

Lázaro nos minutos iniciais e Gabriel nos acréscimos fizeram os gols da vitória rubro-negra

EDUARDO CARMIM/AGÊNCIA O DIA/ESTADÃO CONTEÚDO Lázaro abriu o placar aos seis minutos de partida e iniciou a vitória rubro-negra



O São Paulo recebeu neste sábado, 06, o Flamengo pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro e perdeu por 2 a 0. O resultado foi construído ainda no início, aos seis minutos, com Lázaro superando a defesa e cabeceando para o gol. Atrás do placar, o Tricolor tentou criar e ter oportunidades claras de gol, mas não foi efetivo. No segundo tempo, o Flamengo melhorou com a entrada dos titulares e João Gomes quase ampliou o marcador aos 23 minutos. Felipe Alves fez duas defesas difíceis. O São Paulo também melhorou com as mudanças e assustou, porém, apesar das tentativas, o Tricolor não balançou as redes. Aos 49, Gabriel Barbosa fez o segundo em contra-ataque. O resultado deixa o time paulista em 11º e o Flamengo em terceiro na tabela. Com decisões no meio de semana em Libertadores e Sul-Americana, os times retornam ao Brasileirão no próximo domingo, às 16h. Os cariocas recebem o Athletico-PR e o São Paulo recebe o RB Bragantino.