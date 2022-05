Calleri completa trinca contra rivais do São Paulo na temporada 2022

O centroavante argentino já fez gols contra Corinthians, Palmeiras e Santos neste ano

Reprodução/Twitter/São Paulo FC Calleri marcou na vitória do São Paulo sobre o Santos



Jonathan Calleri segue brilhando e quebrando marcas com a camisa do São Paulo. Na noite da última segunda-feira, 2, o argentino abriu o placar na vitória por 2 a 1 diante do Santos, no Morumbi, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante, desta forma, completou uma trinca contra os rivais do Tricolor nesta temporada. Isto porque, durante o Paulistão, o centroavante também já havia deixado sua marca diante de Corinthians e Palmeiras. De quebra, ele se manteve no posto de artilheiro isolado do torneio nacional, com cinco gols feitos.

O primeiro rival do São Paulo que sofreu com a facilidade de Calleri em colocar a bola nas redes foi o Corinthians. No Majestoso disputado pela fase de grupos, o atacante marcou logo no primeiro minuto, fazendo o único gol da partida. Depois, na semifinal do Paulistão, o Tricolor reencontrou o Alvinegro e contou com uma assistência do argentino para ir à decisão, diante do Palmeiras. Na primeira final, os são-paulinos puderam comemorar o triunfo por 3 a 1 no Choque-Rei, com dois tentos do centroavante – na volta, entretanto, o Verdão sagrou-se campeão ao aplicar uma goleada de 4 a 0.

“Nós treinamos muito. Sabemos que temos bons batedores. Patrick cruza muito bem, contra o Guarani foi um cruzamento muito parecido com o de hoje. Sabia que ele ia cruzar bem, só coloquei a cabeça. Mais um gol aqui, no Morumbi. Estou muito feliz por ganhar, levar os três pontos, que nos coloca em uma posição bem boa”, disse Calleri, após a partida do Santos. Autor de 13 gols, o jogador também agradeceu o apoio dos torcedores – quase 37 mil compareceram ao Morumbi. “Eu acho que a torcida cumpre um papel muito importante. Sabemos que aqui no Morumbi, com a torcida, somos muito fortes”, finalizou.