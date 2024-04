Carpini se pronuncia após ser demitido do São Paulo e agradece à torcida: ‘Tivemos grandes momentos’

Ex-treinador ficou um pouco mais de 100 dias à frente do tricolor e disputou 18 jogos, somando 7 vitórias, 6 empates e 5 derrotas

GILSON LOBO/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Carpini foi demitido do São Paulo após perder duas primeiras partidas do Brasileirão



Demitido do São Paulo após perder as duas primeiras partidas do campeonato brasileiro, o Thiago Carpini usou as redes sociais para se despedir e agradecer a oportunidade que teve à frente do São Paulo. “Hoje chegou ao fim meu ciclo em um dos maiores clubes do mundo. Foram pouco mais de 100 dias de uma constante batalha para deixar essa instituição ainda melhor do que a encontrei. Uma experiência única, marcante e desafiadora, com muitas vitórias e algumas derrotas”, escreveu. À frente do São Paulo, foram 18 jogos. Desses, Carpini venceu 7 jogos, empatou 6 e perdeu 5. Conquistou o título da Supercopa sobre o Palmeiras, que marcou o primeiro título de sua carreira como treinador, e quebrou o tabu que existia em Itaquera, a qual o São Paulo nunca tinha ganhado desde que o estádio de Corinthians passou a existir. “Em pouco tempo, escrevemos páginas importantes na história do clube, sendo um dos mais jovens treinadores a ser campeão pelo São Paulo. E isso ficará para sempre”, disse Carpini em seu depoimento.

“Tivemos grandes momentos e outros não tão felizes, mas o que fica é o sentimento de que lutamos e deixamos um legado positivo ao São Paulo”, escreveu. Mesmo diante das pressões que vinha sofrendo dos torcedores, o ex-treinador não deixou de agradecer pelo acolhimento que teve nesses quatro meses no comando tricolor. “Por fim, mas nunca menos importante, agradeço de coração ao torcedor do São Paulo que sempre me apoiou. Sei que existem momentos em que tudo fica mais difícil, mas vocês seguiram lá, ao nosso lado, nos impulsionando. O São Paulo é você, torcedor”, disse o ex-treinador. “Hora de buscar novos rumos, com o coração leve, e a mente cheia de boas memórias. Obrigado, São Paulo! Que o caminho seja de sucesso”, finalizou.