São Paulo demite técnico Thiago Carpini após derrota para o Flamengo

Técnico estava pressionado devido ao mau desempenho da equipe, as derrotas recentes e a eliminação precoce no Paulistão; no Tricolor, ele conquistou a Supercopa do Brasil e quebrou tabu na Neo Química Arena

RUANO CARNEIRO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO O técnico Thiago Carpini durante a partida entre São Paulo e Flamengo, no Maracanã



O técnico Thiago Carpini foi demitido pelo São Paulo após a derrota para o Flamengo no Campeonato Brasileiro. A decisão foi tomada pela diretoria do clube devido ao mau desempenho da equipe, as derrotas recentes e a eliminação precoce no Paulistão — o Tricolor foi derrotado pelo Novorizontino nos pênaltis. Com 18 jogos no comando do São Paulo em 2024, Carpini conquistou sete vitórias, seis empates e cinco derrotas, resultando em um aproveitamento de 50%. Ele substituiu Dorival Júnior, que foi escolhido para comandar a seleção brasileira visando a Copa do Mundo de 2026. Ele deixa o clube com um título da Supercopa do Brasil, conquistado diante do Palmeiras, nos pênaltis. Além disso, encerrou o jejum de vitórias sobre o Corinthians na Neo Química Arena. Com 39 anos, o treinador ganhou destaque ao levar o Água Santa ao vice-campeonato paulista em 2023 e colocar o Juventude na elite do Brasileirão.

A diretoria do São Paulo já está em busca de um novo treinador para a sequência da temporada. O próximo desafio da equipe será contra o Atlético Goianiense, no domingo, no estádio Antônio Accioly. O novo comandante terá a missão de superar a crise técnica, classificar o time na Libertadores e na Copa do Brasil, além de fazer uma boa campanha no Brasileirão. Um dos nomes especulados é o do espanhol Rafa Benítez, que já treinou Real Madrid, Liverpool e Inter de Milão. Entre seus diversos títulos está a Liga dos Campeões da temporada 2004/05 com os Reds. Até a chegada de um novo profissional, o Tricolor será comandado interinamente por Milton Cruz.

Veja o comunicado do São Paulo

Comunicado Oficial O São Paulo Futebol Clube anuncia o desligamento do técnico Thiago Carpini após conversa entre o profissional e a diretoria nesta quinta-feira no Centro de Treinamento da Barra Funda. O Clube agradece ao treinador todo o empenho, dedicação e serviços… pic.twitter.com/rsqivpi6zu — São Paulo FC (@SaoPauloFC) April 18, 2024



