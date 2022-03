Ceni admite conversa com Pedrinho e pede São Paulo atento às zebras na Copa do Brasil

O técnico foi franco ao ser questionado sobre uma possível conversa com o meia-atacante, que pertence ao Shakhtar Donetsk, mas está livre para assinar com qualquer time por causa da guerra entre Rússia e Ucrânia

DANIEL CARVALHO/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO Rogério Ceni durante partida entre São Paulo x Palmeiras, pelo Campeonato Paulista



Rogério Ceni concedeu entrevista coletiva após a derrota do São Paulo para o Palmeiras, em pleno Morumbi, pelo Campeonato Paulista, e foi franco ao ser questionado sobre uma possível conversa com o meia-atacante Pedrinho, que pertence ao Shakhtar Donetsk, mas está livre para assinar com qualquer time por causa da guerra entre Rússia e Ucrânia. Embora admita ter ligado para o jogador revelado pelo Corinthians, o treinador afirmou que não ficou cerca de 30 minutos no telefone com o atleta, conforme dito Will Dantas, empresário do jovem. Além disso, o “Mito” declarou que não possui mais interesse na negociação, seguindo a mesma linha do diretor Carlos Belmonte.

“Com relação ao Pedrinho, liguei para ele e falei com ele durante três minutos e dez segundos. Se você quiser, tenho a ligação no meu celular o tempo que falei. Segundo o rapaz que trabalha com ele, disse que falei 30 minutos com ele, mas não, três minutos e dez segundos. Gosto muito dele, acho muito bom jogador, mas neste momento não tenho mais interesse em contar com ele”, disse Ceni. “Acho que eles têm que levar para outro lugar. Apesar de gostar muito dele, achar um belíssimo jogador de um pra um. Conversei com ele… Hoje já não tenho mais interesse em trabalhar com ele no São Paulo”, acrescentou o técnico, concluindo a fala sobre o diálogo com o meia-atacante do Shakhtar Donetsk.

Ainda sem ter a classificação para as quartas de final do Estadual garantida, o Tricolor volta a campo no próximo domingo, 13, quando enfrenta o Mirassol, às 16 horas (de Brasília), fora de casa. Mesmo precisando da vitória, Ceni revelou que poupará alguns jogadores, visando o confronto diante do Manaus, na próxima quarta-feira, pela segunda fase da Copa do Brasil. “Vamos tentar achar um time competitivo para tentar jogar de igual para igual com o Mirassol”, disse Ceni. “Também temos um jogo decisivo na quarta-feira, estamos vendo as equipes maiores não conseguindo vencer, nós tivemos dificuldades contra o Campinense ( 0 a 0), e precisamos estar inteiros contra o Manaus”, declarou.