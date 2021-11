Ceni admite ‘sofrimento’ do São Paulo em luta contra o rebaixamento: ‘Passando sufoco’

Em entrevista coletiva, o treinador são-paulino reconheceu que o Tricolor não terá tranquilidade para sair da situação incômoda

FLAVIO CORVELLO/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Rogério Ceni lamenta derrota do São Paulo para o Flamengo em pleno Morumbi



A derrota do São Paulo para o Flamengo por 4 a 0, no último domingo, em pleno Morumbi, deixou o time paulista na 15ª posição, a dois pontos do Juventude, que abre a zona de rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro. Em entrevista coletiva, Rogério Ceni admitiu que o Tricolor não terá tranquilidade para sair da situação incômoda. Restando seis rodadas para o término do torneio, a equipe são-paulina precisa conquistar 7 pontos para chegar aos 45, “número mágico” para se livrar da queda, de acordo com a média das competições dos últimos anos.

“Com tranquilidade não vai acontecer nada. Muito trabalho, sofrimento. Passando sufoco, mas vamos ter que de uma maneira ou outra fazer com que esse time vença. Uma vitória nos ajudaria muito neste momento. Vamos ter que jogar um campeonato à parte, não era o que o torcedor queria, mas temos que enfrentar de cabeça erguida”, reconheceu Rogério Ceni, que terá como próximo adversário o rival Palmeiras, na próxima quarta-feira, 17, no Allianz Parque. O clássico, aliás, é de suma importância para o São Paulo, já que um empate ou uma derrota pode colocar o time na zona de rebaixamento – para isso, Juventude e Bahia teriam que ganhar de Fluminense e Sport, respectivamente.

Para o confronto diante do Palmeiras, Rogério Ceni não terá à disposição o atacante Jonathan Calleri, expulso com menos de 10 minutos de jogo contra o Flamengo. Além do argentino, Robert Arboleda seguirá servindo a seleção equatoriana, enquanto William, Luan e Galeano seguem entregues ao departamento médico. O Tricolor, por outro lado, terá a volta de Rodrigo Nestor, Gabriel Sara e Wellington, que cumpriram suspensão diante do Rubro-Negro.

Veja abaixo os últimos jogos do São Paulo:

17/11 – Palmeiras x São Paulo (33ª rodada)

24/11 – São Paulo x Athletico (34ª rodada)

27/11 – São Paulo x Sport (36ª rodada)

2/12 – Grêmio x São Paulo (35ª rodada)

6/12 – São Paulo x Juventude (37ª rodada)

9/12 – América-MG x São Paulo (38ª rodada)