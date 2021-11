Brasileirão: Com começo fulminante, Flamengo goleia São Paulo por 4 a 0 no Morumbi

Rubro-negro abriu o placar logo no primeiro minuto de jogo e ampliou aos 4; Calleri foi expulso aos 10 minutos e jogo teve total domínio dos visitantes

ALEX SILVA/ESTADÃO CONTEÚDO Michael marcou duas vezes na vitória por 4 a 0



O domingo não foi bom para a torcida do São Paulo. O Tricolor recebeu o Flamengo no Morumbi pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro e perdeu de 4 a 0. A vitória deixou o time rubro-negro com 60 pontos na segunda colocação da tabela. Já o São Paulo cai para a 15ª posição, com 38 pontos, cinco pontos acima da zona do rebaixamento. O Flamengo começou com tudo. Logo no primeiro minuto, Gabigol abriu o placar. Três minutos depois, Bruno Henrique ampliou. Aos 10, com o auxílio do VAR, Calleri foi expulso por entrada forte em David Luiz. Com um a menos, o São Paulo teve muitas dificuldades para assustar o ataque flamenguista e acabou levando mais um. Aos 41 minutos, Michael chutou da entrada da área e acertou o ângulo.

No segundo tempo, aos 9 minutos, Michael aproveitou rebote de Volpi e fez o quarto. O domínio foi total dos cariocas, mas a equipe perdeu diversas oportunidades e terminou em 4 a 0. No meio da semana, o Flamengo enfrenta o Corinthians na Neo Química Arena quarta-feira, dia 17, às 21h30 (horário de Brasília) e o São Paulo faz o clássico contra o Palmeiras às 20h30 do mesmo dia.