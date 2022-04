Ceni esconde time do São Paulo em treino aberto com 21 mil pessoas no Morumbi 

Incentivando o time, que ganhou a primeira final por 3 a 1, a torcida pôde prestigiar os atletas, mas não viu qual time deverá entrar em campo a partir das 16 horas (de Brasília) de amanhã, no Allianz Parque

Reprodução/Twitter/@São Paulo FC Antes de decisão do Campeonato Paulista, mais de 21 torcedores do São Paulo compareceram ao Morumbi para apoiar o time



Mais de 21 mil torcedores do São Paulo compareceram ao Estádio do Morumbi, na manhã deste sábado, 2, véspera da segunda decisão do Campeonato Paulista diante do Palmeiras. Incentivando o time, que ganhou a primeira final por 3 a 1, a torcida pôde prestigiar os atletas, mas não viu qual time deverá entrar em campo a partir das 16 horas (de Brasília) de amanhã, no Allianz Parque. No treino aberto comandado por Rogério Ceni, os jogadores do Tricolor realizaram atividades protocolares e treinaram penalidades. Já em entrevista coletiva, o treinador tratou de pôr a escalação de Eder em dúvida – o atacante foi o capitão dos são-paulinos no jogo de ida.

“Hoje ele fez a primeira parte do trabalho, preferimos segurar para que ele tivesse mais tempo de preparação para analisar amanhã se é viável começar com ele”, afirmou. Desta forma, caso Eder não tenha condições de entrar, Luciano e Marquinhos brigam por uma vaga na equipe titular. Assim, o provável São Paulo para o Choque-Rei tem: Jandrei; Rafinha, Diego Costa, Léo (Arboleda), Reinaldo; Pablo Maia, Igor Gomes, Rodrigo Nestor, Alisson; Éder (Luciano/Marquinhos) e Calleri. Já sobre o apoio da torcida, Ceni tratou de exaltar a importância do incentivo.

“Viemos aqui treinar a pedido da torcida, pelo simples fato da média de público excepcional, eles nos acolheram com muito carinho. Eu prefiro os treinos fechados no sentido do jogador ter mais concentração. Fizemos um treino mais objetivo, de uma hora, mais em retribuição a todo o apoio que o torcedor deu para a gente. É importante poder levar esse calor e essa última impressão do apoio do torcedor, já que nós não teremos a presença da torcida, assim como o Palmeiras não teve aqui”, disse o treinador são-paulino. “Em treinamento fechado você tem a chance de falar mais próximo, o jogador te ouve mais. É importante para o atleta sentir a presença de espírito do torcedor. Que eles levem esta imagem de que eles são a esperança de muita gente. Esses treinos servem para unir torcida e atletas”, acrescentou.