Ceni lamenta expulsão de Igor Gomes e diz que classificação do São Paulo é ‘obrigação’ 

O Tricolor precisa de uma bela virada contra o Atlético-GO após ser derrotado por 3 a 1, no Serra Dourada, na primeira partida da semifinal da Sul-Americana

FLAVIO CORVELLO/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Rogério Ceni lamentou a derrota do São Paulo para o Atlético-GO



O São Paulo amargou um péssimo resultado na noite da última quinta-feira, 1º, ao ser derrotado pelo Atlético Goianiense por 3 a 1, no Serra Dourado, em confronto válido pela rodada de ida da semifinal da Copa Sul-Americana 2022. Em entrevista coletiva, o treinador Rogério Ceni apontou a expulsão do meio-campista Igor Gomes, ainda no primeiro tempo, como um fator “preponderante” para o revés – no momento em que o Tricolor ficou com um jogador a menos, o duelo estava empatado em 1 a 1. “Qualquer expulsão é preponderante. A gente já tinha vivido isso com a (Universidad) Católica. Foi um dos piores jogos individualmente falando. No 11 contra 11, a gente estava bem. Sofremos o gol, Luciano empata e tem a expulsão do Igor”, introduziu o técnico. “Quando você joga sob vaias, é complicado. O lance independe disso, foi um erro dele, já tinha o amarelo e não podia ter dado o carrinho. De resto, pode ser o psicológico, mas o lance crucial não tem a ver. Infelizmente, ele cometeu um erro, igual todos nós já cometemos na carreira. O jogo ficou mais complicado depois disso”, completou.

Na próxima quinta-feira, 8, o São Paulo terá que vencer por três gols de diferença ou mais para conseguir a vaga na final da Sul-Americana. Um triunfo com dois gols de vantagem leva a decisão para as penalidades, enquanto qualquer outro resultado dá a classificação para o Atlético-GO. De acordo com Rogério Ceni, a virada no Morumbi se trata uma “obrigação” para o Tricolor, que também está em situação delicada em outras competições. Na semifinal da Copa do Brasil, o time são-paulino perdeu o jogo de ida para o Flamengo, na capital paulista, pelo mesmo placar: 3 a 1. No Brasileirão, por sua vez, a equipe ocupa apenas a 13ª posição. “Não tem mais motivação, é obrigação. Tem que ganhar. Pela péssima partida de hoje, se tornou uma obrigação a gente classificar o São Paulo. A motivação é a torcida, com 60 mil no Morumbi. Épressionar desde o início. Se a gente criar o tanto que criamos contra os outros times, exceto hoje, a gente tem chance. A gente tem que dar oportunidade de os atacantes fazerem os gols. Ponto final. A gente tem a obrigação de classificar o São Paulo”, disparou.