Nikão sofre lesão rara e pode desfalcar o São Paulo até o fim da temporada 

Reprodução/Twitter/@SaoPauloFC Nikão durante partida do São Paulo no Morumbi



O São Paulo informou nesta segunda-feira, 29, que o meia-atacante Nikão foi diagnosticado com uma avulsão do músculo adutor da coxa esquerda. Em nota, o Tricolor comunicou que o camisa 10 já iniciou o processo de reabilitação e seguirá acompanhado pelo Departamento Médico. No último domingo, 28, na derrota para o Fortaleza, o atleta deixou o campo logo com dois minutos, sentindo dores na região da virilha. A contusão, considera rara no meio do futebol, é parecida com a sofrida pelo volante Luan, que chegou a ficar seis meses longe dos gramados. Assim, apesar do clube não estipular uma data de retorno, Nikão pode perder o restante da temporada 2022. Contratado no início do ano, o jogador ficou afastado por dois meses devido a uma lesão no tornozelo e ainda não correspondeu às expectativas. Até o momento, ele soma 32 partidas com a camisa são-paulina, com 4 gols e 4 assistências.