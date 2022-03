Ceni pede que torcida não vaie Igor Gomes e exalta classificação do São Paulo

O treinador são-paulino também tratou de ressaltar a importância dos jovens revelados na base do clube

MARCELLO ZAMBRANA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Rogério Ceni observando o jogo entre São Paulo e São Bernardo, pelas quartas de final do Paulistão 2022



A classificação do São Paulo para a semifinal do Campeonato Paulista foi com emoção. Após sair atrás do São Bernardo, o Tricolor contou com o apoio da torcida para reagir e golear o rival do ABC, na noite da última terça-feira, 22, no Morumbi. Mesmo com o incentivo, um jogador sofreu com a ira da torcida: o meio-campista Igor Gomes. Vaiado ao deixar o campo para a entrada de Emiliano Rigoni, quando o placar ainda era desfavorável para os mandantes, o jovem acabou sendo alvo de vaias de muitos são-paulinos. Na entrevista coletiva, o técnico Rogério Ceni tratou de dar suporte ao jogador e pediu para que a torcida o apoie.

“Esse menino é da base do São Paulo, um garoto fisicamente acima da média, que faz o trabalho sujo de um time de futebol, de se matar pra defensivamente se organizar pra que outros possam definir o jogo. Igor Gomes é um investimento de Cotia. Entendo o torcedor se irritar, mas não vaia o cara. Não faça isso com os garotos. São eles que podem tirar o São Paulo dessa situação. Aplaudam o cara”, disse o treinador, que revelou ter conversado com Igor Gomes após o duelo. “Acabou o jogo, falei pra ele: ‘foca o campo. Se você fizer dentro de campo, o mesmo torcedor vai aplaudir’. É de direito do cara (vaiar), na emoção, perdendo o jogo… mas quando acaba o jogo, há tempo de a gente refletir”, acrescentou.

Já quanto ao triunfo por 4 a 1 sobre o São Bernardo, Rogério Ceni classificou o jogo como um dos melhores do São Paulo no Paulistão. “Talvez a melhor atuação ofensiva da equipe, criou muitas chances de gol, e alguns erros defensivos que a gente não estava acostumado a cometer. Apesar de ser um bom time o São Bernardo, ofensivamente o jogo que melhores oportunidades criamos”, analisou. “Não era para ser um drama, as oportunidades no primeiro tempo foram claras. Se repete enredo de outros jogos. Muitas finalizações, goleiro fez muitas defesas. Alguns erros aconteceram e demos ao São Bernardo a possibilidade de sair na frente. Tivemos foco para se manter no jogo, algumas alterações importantes. A expulsão favoreceu, mas o time agrediu o quanto pode. O número de gols hoje compara-se ao número de oportunidades reais”, complementou o técnico, que exaltou os garotos revelados pela base do clube.