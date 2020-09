Com covid-19, presidente do São Paulo tem melhora e deixa UTI

Aos 82 anos, dirigente está no hospital desde o dia 9, após ter sido diagnosticado

Rubens Chiri/São Paulo/Divulgação Leco deixou a UTI; ele está internado no HCor, em São Paulo



O São Paulo informou nesta segunda-feira que o presidente Leco apresentou melhora em seu quadro clínico, e teve alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do HCor. O dirigente está no hospital desde o dia 9, após ter sido diagnosticado com a covid-19.

“Com a evolução positiva do quadro, o Presidente seguirá seu tratamento sob cuidados médicos em um apartamento do HCor. O Presidente se encontra em bom estado clínico e em processo de plena recuperação”, informou o São Paulo, em comunicado. “O São Paulo agradece a imensa solidariedade recebida nos últimos dias e retribui as mensagens de apoio e afeto.”

Aos 82 anos de idade, Leco faz parte do grupo de risco para a doença. O estado de saúde e a recuperação do dirigente, que tem mandato até 31 de dezembro de 2020, vinha sendo mantidos em sigilo pelo clube desde a internação, no dia 9. A eleição no clube está prevista para o mês de dezembro, a depender de como estiver a situação da pandemia. Os principais candidatos para substituí-lo são Júlio Casares (situação) e Roberto Natel (oposição).