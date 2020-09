Flamengo faz contraprova e número de infectados pela Covid-19 aumenta

Vitinho foi o sétimo jogador diagnosticado no grupo, que está concentrado no Equador

Alexandre Vidal/CRF Flamengo confirmou que Vitinho também foi diagnosticado com covid-19



O Flamengo divulgou nesta segunda-feira, 21, que todo o elenco foi submetido à contraprova de exames para detecção da covid-19 no Equador, onde se prepara para o confronto contra o Barcelona de Guayaquil, pela Libertadores. No último domingo, o clube havia divulgado que eram seis infectados, com os resultados da contraprova em mãos, o número subiu para sete. Diego Ribas, Bruno Henrique, Michael, Filipe Luís, Mauricio Isla e Matheuzinho já eram considerados desfalques para a partida contra o Barcelona. O último caso é o do atacante Vitinho. A informação foi publicada pela ESPN e confirmada pela Jovem Pan.

“O Clube de Regatas do Flamengo recebeu nesta segunda-feira (21) a última contraprova dos exames realizados no elenco. O resultado foi positivo para Covid-19. No total, o clube teve sete atletas diagnosticados na delegação. O atleta em questão está assintomático, em isolamento na concentração e assistido pelo Departamento Médico do clube”, informou o Fla.

O Clube de Regatas do Flamengo recebeu nesta segunda-feira (21) a última contraprova dos exames realizados no elenco. O resultado foi positivo para Covid-19. No total, o clube teve sete atletas diagnosticados na delegação. — Flamengo (@Flamengo) September 21, 2020

Em seu canal do Youtube, Diego disse que sente dores na garganta e no corpo, mas que “está bem, na medida do possível”. “Como muitos de vocês já devem saber, eu testei positivo para o coronavírus. Estou bem, na medida do possível. Com um pouco de dor de garganta e dor no corpo, mas nada além disso. Os últimos dias têm sido muito difíceis, depois do jogo horroroso que fizemos em Quito, e agora esta notícia. Sei que estou sujeito, ao sair de casa e exercer a minha profissão. Mas é um momento bem desagradável. Acredito que isso vai nos fortalecer e nos unir”, afirmou.

Vice-líder do Grupo A com seis pontos, o Flamengo não terá o confronto contra o Barcelona de Guayaquil adiado pela Conmebol. Além dos jogadores diagnosticados com o coronavírus, Domènec Torrent tem outros problemas para escalar a equipe que vem de uma derrota por 5 a 0 para o Independiente Del Valle. Diego Alves, Pedro Rocha e Gabriel estão lesionados, e o zagueiro Gustavo Henrique está suspenso. O clube fretou um avião para levar quatro jogadores das categorias de base para completar a lista de relacionados no Equador.