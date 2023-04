Com gol de Wellington Rato, São Paulo vence o Ituano e avança na Copa do Brasil

Meia-atacante saiu do banco para definir classificação do Tricolor às oitavas de final

MARCELLO ZAMBRANA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Rato saiu do banco no segundo tempo e decidiu para o Tricolor



Após o empate sem gols na ida, o São Paulo venceu o Ituano por 1 a 0 no jogo de volta da terceira rodada da Copa do Brasil e está classificado para as oitavas de final. Sem Calleri no ataque (afastado com dengue), o Tricolor Paulista encontrou um pouco de dificuldades no ataque no primeiro tempo. A equipe dominou a posse de bola, rodou o jogo e tentou algumas vezes, mas a bola ia pra fora ou parava no goleiro Jefferson. Do outro lado, o Ituano errava muitos passes e não levou perigo ao gol de Rafael. A história mudou no segundo tempo, aos 18 minutos, quando Wellington Rato fez boa jogada e chutou no cantinho, abrindo o placar. Ele tinha acabado de entrar em campo. O Tricolor se junta a Fluminense e Cruzeiro na próxima fase. O São Paulo volta a campo no sábado, 29, às 16h30 (horário de Brasília) contra o Coritiba, fora de casa.